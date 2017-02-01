Контактна група збереться у Мінську сьогодні після обіду - Д.Оліфер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі проведе засідання у середу о 15:00. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться сьогодні о 15:00", - повідомила вона.
Нагадаємо, за словами Д.Оліфер, відеоконференція контактної групи 31 січня не відбулася через ОРДЛО і РФ.
Напередодні Президент П.Порошенко заявив, що дане завдання 31 січня організувати переговори контактної групи щодо Авдіївки.
Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.