Контактна група збереться у Мінську сьогодні після обіду - Д.Оліфер

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі проведе засідання у середу о 15:00. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться сьогодні о 15:00", - повідомила вона.

Нагадаємо, за словами Д.Оліфер, відеоконференція контактної групи 31 січня не відбулася через ОРДЛО і РФ.

Напередодні Президент П.Порошенко заявив, що дане завдання 31 січня організувати переговори контактної групи щодо Авдіївки.

Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

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