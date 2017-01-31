Президент: дано завдання сьогодні організувати переговори контактної групи щодо Донбасу (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У зв’язку з загостренням ситуації в Авдіївці під час наради Президента України Петра Порошенка з силовиками поставлено завдання сьогодні організувати переговори тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“Дано завдання сьогодні організувати переговори у складі тристоронньої контактної групи”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Як повідомили в АПУ, Президент розповів, що задіяв всі міжнародні інструменти для забезпечення режиму припинення вогню у зв’язку з розгортанням бойових дій.
Зокрема, за інформацією АПУ, українська сторона звернулась до ОБСЄ, надані відповідні вказівки українським представникам у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Крім того, поінформовані про загострення ситуації партнери у Сполучних Штатах Америки, Європейському Союзі, НАТО.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.