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Президент: дано задание сегодня организовать переговоры контактной группы по Донбассу (дополнено)

Киев • УНН

 • 9991 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В связи с обострением ситуации в Авдеевке во время совещания Президента Украины Петра Порошенко с силовиками поставлена задача сегодня организовать переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Дано задание сегодня организовать переговоры в составе трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в АПУ, Президент рассказал, что задействовал все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня в связи с развертыванием боевых действий.

В частности, по информации АПУ, украинская сторона обратилась к ОБСЕ, даны соответствующие указания украинским представителям в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон. Кроме того, проинформированы об обострении ситуации партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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