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Відеоконференція контактної групи вчора не відбулася через ОРДЛО і РФ - Д.Оліфер

Відеоконференція контактної групи вчора не відбулася через ОРДЛО і РФ - Д.Оліфер

Київ • УНН

 • 7724 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Відеоконференція контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, запланована на вівторок, не відбулася через відсутність представників ОРДЛО і РФ. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Засідання тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції вчора не відбулося у зв'язку з відсутністю представників ОРДЛО і Росії", - повідомила вона.

З її слів, українська сторона обговорила загострення ситуації біля Авдіївки з головою СММ ОБСЄ в Україні, координатором робочої підгрупи з безпеки Ертугрулом Апаканом, спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком і військовими представниками України і Росії в СЦКК.

Напередодні Президент П.Порошенко заявив, що дане завдання 31 січня організувати переговори контактної групи щодо Авдіївки.

Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Українські Національні Новини

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