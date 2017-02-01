Видеоконференция контактной группы вчера не состоялась из-за ОРДЛО и РФ - Д.Олифер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, запланированная на вторник, не состоялась из-за отсутствия представителей ОРДЛО и РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции вчера не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России", - сообщила она.
По ее словам, украинская сторона обсудила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК.
Накануне Президент П.Порошенко заявил, что поставлена задача 31 января организовать переговоры контактной группы по Авдеевке.
Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.