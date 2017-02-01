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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Контактная группа соберется в Минске сегодня после обеда - Д.Олифер

Контактная группа соберется в Минске сегодня после обеда - Д.Олифер

Киев • УНН

 • 8312 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет заседание в среду в 15:00. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня в 15:00", - сообщила она.

Напомним, по словам Д.Олифер, видеоконференция контактной группы 31 января не состоялась из-за ОРДЛО и РФ.

Накануне Президент П.Порошенко заявил, что поставлена задача 31 января организовать переговоры контактной группы по Авдеевке.

Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Украинские Национальные Новости

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