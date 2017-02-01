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Наразі в обстрілюваній Авдіївці евакуації не планується - ДСНС

Наразі в обстрілюваній Авдіївці евакуації не планується - ДСНС

Київ • УНН

 • 20276 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 8 ранку масової евакуації населення Авдіївки, яку обстрілюють протягом кількох днів, не планується, у місті функціонують мобільні пункти обігріву, які відвідала 891 особа, з них - 300 осіб похилого віку та 186 дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Донецькій області.

"На даний час такої необхідності немає (в евакуації населення Авдіївки - ред.), але всі бажаючі можуть виїхати з міста. Для цього формуються списки, за якими будуть вивозити людей, які бажають і не можуть самостійно покинути місто", – додали у прес-службі.

Як зазначили у прес-службі управління ДСНС Донецької області, люди можуть виїжджати своїм транспортом, однак автобуси теж готуються. Цим займається місцева влада.

При цьому у прес-службі донецького управління ДСНС не уточнили, яка кількість автобусів підготовлена.

Крім того, як зазначили у прес-службі, у місті функціонують мобільні пункти обігріву.

"Наразі функціонують пункти обігріву, де місцеві мешканці можуть отримати гарячу їжу чи чай, також підзарядити мобільні телефони. Станом на 8 ранку пункти обігріву відвідало 891 особа, з них 300 осіб похилого віку, 186 дітей", – розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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