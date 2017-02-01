Наразі в обстрілюваній Авдіївці евакуації не планується - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 8 ранку масової евакуації населення Авдіївки, яку обстрілюють протягом кількох днів, не планується, у місті функціонують мобільні пункти обігріву, які відвідала 891 особа, з них - 300 осіб похилого віку та 186 дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Донецькій області.
"На даний час такої необхідності немає (в евакуації населення Авдіївки - ред.), але всі бажаючі можуть виїхати з міста. Для цього формуються списки, за якими будуть вивозити людей, які бажають і не можуть самостійно покинути місто", – додали у прес-службі.
Як зазначили у прес-службі управління ДСНС Донецької області, люди можуть виїжджати своїм транспортом, однак автобуси теж готуються. Цим займається місцева влада.
При цьому у прес-службі донецького управління ДСНС не уточнили, яка кількість автобусів підготовлена.
Крім того, як зазначили у прес-службі, у місті функціонують мобільні пункти обігріву.
"Наразі функціонують пункти обігріву, де місцеві мешканці можуть отримати гарячу їжу чи чай, також підзарядити мобільні телефони. Станом на 8 ранку пункти обігріву відвідало 891 особа, з них 300 осіб похилого віку, 186 дітей", – розповіли у прес-службі.
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