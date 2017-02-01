Сейчас в обстреливаемой Авдеевке эвакуация не планируется - ГосЧС

КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 8 утра массовой эвакуации населения Авдеевки, которую обстреливают в течение нескольких дней, не планируется, в городе функционируют мобильные пункты обогрева, которые посетил 891 человек, из них - 300 человек пожилого возраста и 186 детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Донецкой области.