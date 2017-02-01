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Сейчас в обстреливаемой Авдеевке эвакуация не планируется - ГосЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 8 утра массовой эвакуации населения Авдеевки, которую обстреливают в течение нескольких дней, не планируется, в городе функционируют мобильные пункты обогрева, которые посетил 891 человек, из них - 300 человек пожилого возраста и 186 детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Донецкой области.

"В настоящее время такой необходимости нет (в эвакуации населения Авдеевки - ред.), но все желающие могут выехать из города. Для этого формируются списки, по которым будут вывозить людей, которые хотят и не могут самостоятельно покинуть город", - добавили в пресс -службе.

Как отметили в пресс-службе управления ГосЧС Донецкой области, люди могут выезжать своим транспортом, однако автобусы тоже готовятся. Этим занимается местная власть.

При этом в пресс-службе донецкого управления ГосЧС не уточнили, какое количество автобусов подготовлено.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в городе функционируют мобильные пункты обогрева.

"Сейчас функционируют пункты обогрева, где местные жители могут получить горячую пищу или чай, также подзарядить мобильные телефоны. По состоянию на 8 утра пункты обогрева посетил 891 человек, из них 300 человек пожилого возраста, 186 детей", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и существует угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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