У США закликали до негайного припинення вогню на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сполучені Штати закликають до негайного припинення вогню на сході України, а також забезпечення доступу для спостерігачів місії ОБСЄ. Про це йдеться в заяві виконуючого обов’язки керівника прес-служби Держдепартаменту США Марка Тонера, передає УНН.
“Щоб запобігти ще більшій гуманітарній кризі, ми закликаємо до негайного сталого припинення вогню і до забезпечення повного безперешкодного доступу для спостерігачів ОБСЄ,” — йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичного відомства.
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Як повідомляв УНН, у Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки.
Також держави-учасниці ОБСЄ закликають Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці для виконання Мінських угод і підтримання режиму припинення вогню.
Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан. Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.