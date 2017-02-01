В США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению огня на востоке Украины, а также обеспечение доступа для наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марка Тонера, передает УНН.
"Чтобы предотвратить еще гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному устойчивому прекращению огня и до обеспечения полного беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства.
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Как сообщал УНН, в Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки.
Также государства-участники ОБСЕ призывают Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке для выполнения Минских соглашений и поддержания режима прекращения огня.
Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение . Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.