В ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Держави-учасниці ОБСЄ закликають Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці для виконання Мінських угод і підтримання режиму припинення вогню. Про це зазначено на Twitter Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.
Як повідомили у представництві України, до такого рішення прийшли під час екстреного засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де не припиняються ворожі обстріли.
Як повідомляв УНН, у Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки.
Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.