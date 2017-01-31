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В ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці

В ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці

Київ • УНН

 • 13465 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Держави-учасниці ОБСЄ закликають Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці для виконання Мінських угод і підтримання режиму припинення вогню. Про це зазначено на Twitter Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.

Як повідомили у представництві України, до такого рішення прийшли під час екстреного засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де не припиняються ворожі обстріли.

Як повідомляв УНН, у Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки.

Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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