В ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Государства-участники ОБСЕ призывают Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке для выполнения Минских соглашений и поддержания режима прекращения огня. Об этом говорится на Twitter Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, передает УНН.
Как сообщили в представительстве Украины, к такому решению пришли во время экстренного заседания постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где не прекращаются враждебные обстрелы.
Как сообщал УНН, в Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки.
Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.