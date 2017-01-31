Ф.Могеріні закликала негайно припинити бої в районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Інтенсивні бойові дії в районі Авдіївки в останні кілька днів, включаючи важкий обстріл із забороненої зброї, призводить до значного числа жертв, і є грубим порушенням режиму припинення вогню, як це передбачено Мінськими угодами, тому бойові дії необхідно негайно припинити. Про це йдеться в заяві верховного представника Європейського союзу у закордонних справах Федеріки Могеріні, передає УНН.
“Інтенсивні бойові дії навколо Авдіївки в останні кілька днів, включаючи важкі обстріли із забороненої зброї, що призводить до значного числа жертв, є грубим порушенням угоди про припинення вогню, як це передбачено мінськими угодами. Це наражає мирних жителів на серйозний ризик”, — йдеться в заяві.
Крім того, зазначається, що останні події вже викликали серйозні збої в наданні основних комунальних послуг для місцевих громад.
“Ми закликаємо негайно припинити бойові дії. Це дозволить провести терміновий ремонт критичних для населення інфраструктур. Повне дотримання режиму припинення вогню є важливим кроком на шляху до повного здійснення мінських угод, який є основою для мирного та сталого врегулювання конфлікту на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності України. Спеціальний моніторинговій місії ОБСЄ має бути наданий повний і необмежений доступ до всіх районів, які постраждали від конфлікту”, — йдеться в заяві Ф.Могеріні.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час наради з силовиками дав доручення заступнику голови Адміністрації Президента Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.