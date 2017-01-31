Ф.Могерини призвала немедленно прекратить бои в районе Авдеевки

"Интенсивные боевые действия вокруг Авдеевки в последние несколько дней, включая тяжелые обстрелы из запрещенного оружия, что приводит к значительному числу жертв, является грубым нарушением соглашения о прекращении огня, как это предусмотрено минскими соглашениями. Это подвергает мирных жителей на серьезный риск ", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что последнии события уже вызвали серьезные сбои в предоставлении основных коммунальных услуг для местных общин.

"Мы призываем немедленно прекратить боевые действия. Это позволит провести срочный ремонт критических для населения инфраструктур. Соблюдение режима прекращения огня является важным шагом на пути к полному осуществлению минских соглашений, который является основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Специальный мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть предоставлен полный и неограниченный доступ ко всем районам, пострадавшим от конфликта ", - говорится в заявлении Ф.Могерини.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы .

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов" .

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками дал поручение заместителю главы Администрации Президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.