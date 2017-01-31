Президент: вперше за багато днів проти цивільного населення були застосовані "Гради"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Уперше за багато днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані “Гради”. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час наради з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням безпекової ситуації в районі промзони у місті Авдіївка, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“...вперше за багато днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані „Гради“, масові обстріли з крупнокаліберної артилерії — якщо у когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності?”, — наголосив П.Порошенко.
Разом з тим, Президент особливо підкреслив мужність та професіоналізм українських військових, які дали гідну відсіч ворогу.
“Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції, жодного наказу у них не відповідати на знищувальний вогонь немає і вони мають усі можливості захищати себе”, — зазначив він.
При цьому Президент наголосив, що українські військові не відповідають вогнем, коли злочинці, російські бойовики розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька і Ясинуватої.
Президент наголосив, що в розпорядженні української влади є чіткі докази злочинів російських бойовиків.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.