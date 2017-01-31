Президент: впервые за много дней против гражданского населения были применены "Грады"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады". Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации безопасности в районе промзоны в городе Авдеевка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"...впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии - если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", - подчеркнул П.Порошенко.
Вместе с тем, Президент особо подчеркнул мужество и профессионализм украинских военных, которые дали достойный отпор врагу.
"Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет и они имеют все возможности защищать себя", - отметил он.
При этом Президент подчеркнул, что украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.
Президент подчеркнул, что в распоряжении украинской власти четкие доказательства преступлений российских боевиков.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.