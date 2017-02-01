До Авдіївки направили 5 додаткових екіпажів поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. До Авдіївки додатково спрямували 5 екіпажів поліцейських з безпеки дорожнього руху, які патрулюватимуть вулиці та надаватимуть допомогу громадянам. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
“До Авдіївки додатково спрямовані 5 екіпажів поліцейських з безпеки дорожнього руху. Вони патрулюватимуть вулиці та надаватимуть допомогу громадянам. У разі необхідності для проведення евакуації напоготові ще 10 екіпажів”, — скзаано у повідомленні.
Для безпечної доставки гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки, правоохоронці здійснюють супроводження гуманітарних вантажів до місця призначення.
Також повідомляється, що о 10.20 до правоохоронців надійшло повідомлення про руйнування ще чотирьох будинків мирних мешканців, які були пошкоджені внаслідок обстрілів в період з 7.00 по 8.00. зокрема, на вулиці Металургів, 64а та вулиці Колосова, 239; на вулиці Шевченко, 57 — снаряд вибухнув у дворі, зруйновані підсобні приміщення; на вулиці Колосова, 204 — внаслідок обстрілу в оселі сталася пожежа.
Як повідомляв УНН раніше, внаслідок прямого влучення артилерійських снарядів в Авдіївці зазнали руйнувань вісім будинків по вулиці Тургенєва, Металургів, Колосова та Заводській.