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До Авдіївки направили 5 додаткових екіпажів поліцейських

До Авдіївки направили 5 додаткових екіпажів поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. До Авдіївки додатково спрямували 5 екіпажів поліцейських з безпеки дорожнього руху, які патрулюватимуть вулиці та надаватимуть допомогу громадянам. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

“До Авдіївки додатково спрямовані 5 екіпажів поліцейських з безпеки дорожнього руху. Вони патрулюватимуть вулиці та надаватимуть допомогу громадянам. У разі необхідності для проведення евакуації напоготові ще 10 екіпажів”, — скзаано у повідомленні.

Для безпечної доставки гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки, правоохоронці здійснюють супроводження гуманітарних вантажів до місця призначення.

Також повідомляється, що о 10.20 до правоохоронців надійшло повідомлення про руйнування ще чотирьох будинків мирних мешканців, які були пошкоджені внаслідок обстрілів в період з 7.00 по 8.00. зокрема, на вулиці Металургів, 64а та вулиці Колосова, 239; на вулиці Шевченко, 57 — снаряд вибухнув у дворі, зруйновані підсобні приміщення; на вулиці Колосова, 204 — внаслідок обстрілу в оселі сталася пожежа.

Як повідомляв УНН раніше, внаслідок прямого влучення артилерійських снарядів в Авдіївці зазнали руйнувань вісім будинків по вулиці Тургенєва, Металургів, Колосова та Заводській.

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