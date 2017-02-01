В Авдеевку направили 5 дополнительных экипажей полицейских

"В Авдеевку дополнительно направлены 5 экипажей полицейских по безопасности дорожного движения. Они будут патрулировать улицы и оказывать помощь гражданам. В случае необходимости для проведения эвакуации подготовлено еще 10 экипажей", - сказано в сообщении.

Для безопасной доставки гуманитарной помощи для жителей Авдеевки, правоохранители проводят сопровождение гуманитарных грузов к месту назначения.

Также сообщается, что в 10.20 в милицию поступило сообщение о разрушении еще четырех домов мирных жителей, которые были повреждены в результате обстрелов в период с 7.00 по 8.00. в частности, на улице Металлургов, 64а и улицы Колосова, 239; на улице Шевченко, 57 - снаряд взорвался во дворе, разрушены подсобные помещения; на улице Колосова, 204 - в результате обстрела в доме произошел пожар.

Как сообщал ранее УНН, в результате прямого попадания артиллерийских снарядов в Авдеевке повреждены восемь домов по улице Тургенева, Металлургов, Колосова и Заводской.