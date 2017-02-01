Через обстріли в Авдіївці пошкоджено 8 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Внаслідок прямого влучення артилерійських снарядів в Авдіївці зазнали руйнувань вісім будинків по вулиці Тургенєва, Металургів, Колосова та Заводській. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Правоохоронці, які цілодобово несуть службу в прифронтовому місті, продовжують документувати наслідки обстрілів, які ведуться з боку окупованої території та не вщухають вже четверту добу.
Жителі міста звертаються за допомогою до поліцейських та повідомляють про пошкодження своїх домівок. Так, сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення від авдіївця, який повідомив що внаслідок прямого влучення артилерійських снарядів на вулиці Тургенєва значних ушкоджень зазнали три будинки.
Також звернулась до поліції місцева мешканка, яка повідомила, що три будинки по вулиці Металургів зазнали ушкоджень під час обстрілу бойовиків.
Також повідомляється, що по вулиці Металургів поранений 63-річний чоловік. В нього осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Постраждалий доставлений у місцеву лікарню.
Також пошкоджені приватні будинки, які розташовані по вулиці Колосова та Заводській.
Факт кваліфіковано за ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за 4 доби в Авдіївці поранено 6 мирних мешканців, руйнувань зазнали 26 осель.
Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше. Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.