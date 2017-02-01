Из-за обстрелов в Авдеевке повреждены 8 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В результате прямого попадания артиллерийских снарядов в Авдеевке повреждены восемь домов по улице Тургенева, Металлургов, Колосова и Заводской. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Правоохранители, которые круглосуточно несут службу в прифронтовом городе, продолжают документировать последствия обстрелов, которые ведутся со стороны оккупированной территории и не утихают уже четвертые сутки.
Жители города обращаются за помощью к полицейским и сообщают о повреждениях своих домов. Так, сегодня утром в полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что в результате прямого попадания артиллерийских снарядов на улице Тургенева значительно повреждены три дома.
Также обратилась в полицию местная жительница, которая сообщила, что три дома по улице Металлургов были повреждены во время обстрела боевиков.
Также сообщается, что по улице Металлургов ранен 63-летний мужчина. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.
Также повреждены частные дома, которые расположены по улице Колосова и Заводской.
Факт квалифицирован по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, за четверо суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов.
Напомним, глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее. Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.