Из-за обстрелов в Авдеевке повреждены 8 домов

Правоохранители, которые круглосуточно несут службу в прифронтовом городе, продолжают документировать последствия обстрелов, которые ведутся со стороны оккупированной территории и не утихают уже четвертые сутки.

Жители города обращаются за помощью к полицейским и сообщают о повреждениях своих домов. Так, сегодня утром в полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что в результате прямого попадания артиллерийских снарядов на улице Тургенева значительно повреждены три дома.

Также обратилась в полицию местная жительница, которая сообщила, что три дома по улице Металлургов были повреждены во время обстрела боевиков.

Также сообщается, что по улице Металлургов ранен 63-летний мужчина. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.

Также повреждены частные дома, которые расположены по улице Колосова и Заводской.

Факт квалифицирован по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за четверо суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов.

Напомним, глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее. Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.