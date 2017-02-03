У пораненого фотографа із Великобританії є загроза втрати ока
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Стали відомі подробиці поранення британського фотографа Крістофера Нунна. Деталі події повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН-Центр.
“Кріс (Крістофер Нунн — ред.) — іноземець, фотограф. З перекладачем, жителем Дніпра, він приїхав в Авдіївку зняти репортаж,” — зазначила радник.
Також додається, що через вибух п’яти поверховий будинок, де він знаходився, був пошкодженим. Ударна хвиля вибила скло, віконні рами полетіли в квартиру, змело все, людей збило з ніг, господиня в цей час була на кухні і готувала чай для гостей.
“Жінка померла в Авдіївській лікарні. Кріса (Крістофер Нунн — ред.) наша швидка медицини катастроф прийняла у військових лікарів з пораненням очей. Одне око під загрозою втрати. Я не знаю, чи встиг він зробити останнє фото цієї жінки,” — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, крім того, загинули двоє мирних жителів.
Раніше повідомлялось, що водій ДСНС Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки. Підполковника служби з НС Д.Трєтєйкіна досі оперують.
Нагадаємо, британського фотографа із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова.