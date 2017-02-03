У раненого фотографа из Великобритании угроза потери глаза
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Стали известны подробности ранения британского фотографа Кристофера Нунна. Детали происшествия сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, передает УНН-Центр.
"Крис (Кристофер Нунн - ред.) - иностранец, фотограф. С переводчиком, жителем Днепра, он приехал в Авдеевку снять репортаж ", - отметила советник.
Также добавляется, что из-за взрыва пяти этажный дом, где он находился, был поврежден. Ударная волна выбила стекла, оконные рамы полетели в квартиру, смело все, людей сбило с ног, хозяйка в это время была на кухне и готовила чай для гостей.
"Женщина умерла в Авдеевский больнице. Криса (Кристофер Нунн - ред.) наша скорая медицины катастроф приняла в военных врачей с ранением глаз. Один глаз под угрозой потери. Я не знаю, успел ли он сделать последнее фото этой женщины ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли двое мирных жителей.
Ранее сообщалось, что водитель ГСЧС Сергей Горбень погиб во время обстрела боевиками Авдеевки. Подполковника службы по ЧС Д.Третейкина до сих пор оперируют.
Напомним, британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова.