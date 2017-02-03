У раненого фотографа из Великобритании угроза потери глаза

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 19553 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 89696 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 31397 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 90323 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 151298 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 147466 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 152332 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158997 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167655 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140433 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 44695 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 42457 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 45515 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 40261 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 39625 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 41241 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 89706 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 226647 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 279936 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 479753 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 3744 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 40238 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 39568 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 53317 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74766 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

У раненого фотографа из Великобритании угроза потери глаза

Киев • УНН

 • 9462 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Стали известны подробности ранения британского фотографа Кристофера Нунна. Детали происшествия сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, передает УНН-Центр.

У раненого фотографа из Великобритании угроза потери глаза

"Крис (Кристофер Нунн - ред.) - иностранец, фотограф. С переводчиком, жителем Днепра, он приехал в Авдеевку снять репортаж ", - отметила советник.

Также добавляется, что из-за взрыва пяти этажный дом, где он находился, был поврежден. Ударная волна выбила стекла, оконные рамы полетели в квартиру, смело все, людей сбило с ног, хозяйка в это время была на кухне и готовила чай для гостей.

"Женщина умерла в Авдеевский больнице. Криса (Кристофер Нунн - ред.) наша скорая медицины катастроф приняла в военных врачей с ранением глаз. Один глаз под угрозой потери. Я не знаю, успел ли он сделать последнее фото этой женщины ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли двое мирных жителей.

Ранее сообщалось, что водитель ГСЧС Сергей Горбень погиб во время обстрела боевиками Авдеевки. Подполковника службы по ЧС Д.Третейкина до сих пор оперируют.

Напомним, британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.34
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.28