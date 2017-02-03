Водій ДСНС загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки - З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Водій ДСНС Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки. Про це у “Вечірньому праймі” на телеканалі “112 Україна” повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Можемо підтвердити, на жаль, загибель нашого колеги, водія ДержНС. За моєю інформацією, підтверджено загибель однієї жінки, місцевої жительки,” — повідомив З.Шкіряк.
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Крім того, важко поранений підполковник служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Трєтєйкін, зараз він знаходиться в реанімації.
За попередньою інформацією, в результаті обстрілу поранено іноземного журналіста. На даний момент інформація перевіряється, зазначив радник глави МВС.
Також в окупованому бойовиками “ДНР” Донецьку увечері 2 лютого прогримів потужний вибух.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та вісьмох поранено.