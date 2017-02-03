Водитель ГСЧС погиб во время обстрела боевиками Авдеевки - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Водитель ГСЧС Сергей Горбень погиб во время обстрела боевиками Авдеевки. Об этом в "Вечернем прайме" на телеканале "112 Украина" сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк, передает УНН.
"Можем подтвердить, к сожалению, гибель нашего коллеги, водителя ГСЧС. По моей информации, подтверждена гибель одной женщины, местной жительницы ", - сообщил З.Шкиряк.
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Кроме того, тяжело ранен подполковник службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин, сейчас он находится в реанимации.
По предварительной информации, в результате обстрела ранен иностранный журналист. На данный момент информация проверяется, отметил советник главы МВД.
Также в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке вечером 2 февраля прогремел мощный взрыв.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтажерив обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь получили ранения.