У ПАРЄ закликали сепаратистів припинити обстріли Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні, Жорді Ксукла і Аксель Фішер висловили глибоку стурбованість з приводу ескалації насильства і припинити порушення протипожежних навколо Авдіївки, які привели до кількох смертей за останні дні. Про йдеться в заяві опублікованій на сайті ПАРЄ, передає УНН.
"Ми закликаємо проросійських сепаратистів негайно припинити свій наступ у напрямку Авдіївки і припинити обстріли цивільних житлових районів, які могли б привести до гуманітарної катастрофи і необхідності евакуації цивільного населення. Усі сторони повинні повністю дотримуватися угоди про припинення вогню і вивести своє важке озброєння як це передбачено мінськими угодами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.