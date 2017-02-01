У ПАРЄ закликали сепаратистів припинити обстріли Авдіївки

"Ми закликаємо проросійських сепаратистів негайно припинити свій наступ у напрямку Авдіївки і припинити обстріли цивільних житлових районів, які могли б привести до гуманітарної катастрофи і необхідності евакуації цивільного населення. Усі сторони повинні повністю дотримуватися угоди про припинення вогню і вивести своє важке озброєння як це передбачено мінськими угодами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.