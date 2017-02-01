В ПАСЕ призвали сепаратистов прекратить обстрелы Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине, Жорди Ксукла и Аксель Фишер выразили глубокую обеспокоенность по поводу эскалации насилия и призвали прекратить нарушения договоренностей о опрекращении огня вокруг Авдеевки, которые привели к нескольким смертям за последние дни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПАСЕ, передает УНН.
"Мы призываем пророссийских сепаратистов немедленно прекратить свое наступление в направлении Авдеевки и прекратить обстрелы гражданских жилых районов, которые могли бы привести к гуманитарной катастрофе и необходимости эвакуации гражданского населения. Все стороны должны полностью соблюдать соглашение о прекращении огня и вывести свое тяжелое вооружение как это предусмотрено минскими соглашениями", - говорится в сообщении.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.