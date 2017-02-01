Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Ремонтні бригади, які мають полагодити системи електропостачання Авдіївки, виїхали на місце проведення відповідних робіт. Про це Президентові України Петру Порошенку доповів голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Ремонтні бригади, які мають полагодити системи електропостачання Авдіївки, виїхали на місце проведення відповідних робіт", цитує слова П.Жебрівського речник Президента.
С.Цеголко додав, що ситуація з електропостачанням міста перебуває під особистим контролем Президента.
Нагадаємо, піротехніки ДСНС розпочали роботи з розмінування в Авдіївці.
Як повідомляв УНН, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.
Станом на 12:00 1 лютого отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці.
Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.