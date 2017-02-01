Засідання контактної групи щодо Донбасу розпочалося у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.
Як очікується, під час засідання обговорюватимуть питання Авдіївки.
Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.