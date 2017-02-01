ДСНС отримала дозвіл на розмінування території в Авдіївці - В.Гройсман (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 12:00 середи отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Станом на 12 годин 1 лютого отримано дозвіл на виконання завдань з обстеження та розмінування території ЛЕП для проведення аварійного відновлення та залучено два піротехнічних розрахунки ДСНС, слідом йдуть колоною дві аварійні бригади, які одразу після розмінування будуть відновлювати енергопостачання", - сказав В.Гройсман.
За його словами, уряд "тримає кулаки", щоб режим тиші було збережено.
Як повідомляв УНН, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що російська сторона в СЦКК письмово підтвердила припинення вогню в Авдіївці.
Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Контактна група щодо Донбасу 1 лютого має зібратися на засідання, де очікується обговорення питання Авдіївки.