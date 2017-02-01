ГосЧС получила разрешение на разминирование территории в Авдеевке - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 12:00 среды получено разрешение на разминирование территории, где расположены линии электропередачи, для проведения восстановления электроснабжения в Авдеевке. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 12 часов 1 февраля получено разрешение на выполнение задач по обследованию и разминированию территории ЛЭП для проведения аварийного восстановления и привлечено два пиротехнических расчеты ГосЧС, следом идут колонной две аварийные бригады, которые сразу после разминирования будут восстанавливать энергоснабжение", - сказал В.Гройсман .
По его словам, правительство "держит кулаки", чтобы режим тишины было сохранено.