ГосЧС получила разрешение на разминирование территории в Авдеевке - В.Гройсман

"По состоянию на 12 часов 1 февраля получено разрешение на выполнение задач по обследованию и разминированию территории ЛЭП для проведения аварийного восстановления и привлечено два пиротехнических расчеты ГосЧС, следом идут колонной две аварийные бригады, которые сразу после разминирования будут восстанавливать энергоснабжение", - сказал В.Гройсман .

По его словам, правительство "держит кулаки", чтобы режим тишины было сохранено.