Піротехніки ДСНС розпочали роботи з розмінування в Авдіївці

"Піротехніки ДСНС розпочали роботи з обстеження та розмінування ліній електропередач в Авдіївці. Станом на 12:00 1 лютого отримано дозвіл на виконання завдань з обстеження та розмінування території ліній електропередач для проведення аварійно-відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Вказано, що залучені два піротехнічні розрахунки ДСНС та дві аварійні бригади.

Нагадаємо, до аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучили 260 осіб.