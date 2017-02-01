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Піротехніки ДСНС розпочали роботи з розмінування в Авдіївці

Піротехніки ДСНС розпочали роботи з розмінування в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Піротехніки ДСНС України розпочали роботи з обстеження та розмінування ліній електропередач в Авдіївці. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.

"Піротехніки ДСНС розпочали роботи з обстеження та розмінування ліній електропередач в Авдіївці. Станом на 12:00 1 лютого отримано дозвіл на виконання завдань з обстеження та розмінування території ліній електропередач для проведення аварійно-відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Вказано, що залучені два піротехнічні розрахунки ДСНС та дві аварійні бригади.

Нагадаємо, до аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучили 260 осіб.

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