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Пиротехники ГосЧС начали работы по разминированию в Авдеевке

Пиротехники ГосЧС начали работы по разминированию в Авдеевке

Киев • УНН

 • 8139 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Пиротехники ГосЧС Украины начали работы по обследованию и разминированию линий электропередач в Авдеевке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Пиротехники ГосЧС начали работы по обследованию и разминированию линий электропередач в Авдеевке. По состоянию на 12:00 1 февраля получено разрешение на выполнение задач по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в Facebook.

Указано, что привлечены два пиротехнические расчета ГосЧС и две аварийные бригады.

Напомним, к аварийно-спасательным работам в Авдеевке привлекли 260 человек.

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