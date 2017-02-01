Пиротехники ГосЧС начали работы по разминированию в Авдеевке

"Пиротехники ГосЧС начали работы по обследованию и разминированию линий электропередач в Авдеевке. По состоянию на 12:00 1 февраля получено разрешение на выполнение задач по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в Facebook.

Указано, что привлечены два пиротехнические расчета ГосЧС и две аварийные бригады.

Напомним, к аварийно-спасательным работам в Авдеевке привлекли 260 человек.