До аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучили 260 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. До аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучили 260 осіб та 60 одиниць техніки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
Безпосередню координацію заходами та керівництво роботами здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який працює у цілодобовому режимі.
Так, всього до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 260 чол. та 60 од. техніки, у тому числі: від ДСНС - 100 чол. та 32 од. техніки
"Протягом минулої доби із Авдіївської міської лікарні перевезено до центральної районної лікарні міста Костянтинівка 15 тяжкохворих осіб. Здійснено евакуацію 20 людей похилого віку з будинку пристарілих до смт Білецьке Добропільського району. 1 лютого розпочато перевезення 175 осіб, з них 88 дітей, до Святогірська, в оздоровчі комплекси “Перлина Донеччини” та "Смарагдове містечко", - повідомили у ДСНС.
Також повідомляється, що до пунктів обігріву звернулося понад 2000 чоловік, з них 600 людей похилого віку та 180 дітей.
Організовано цілодобову роботу “гарячої лінії” за номером 101, а також визначені контактні телефони Штабу з ліквідації надзвичайної ситуацій (095-215-10-03 та 062-36-315-44).
Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.