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К аварийно-спасательным работам в Авдеевке привлекли 260 человек

К аварийно-спасательным работам в Авдеевке привлекли 260 человек

Киев • УНН

 • 7443 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. К аварийно-спасательным работам в Авдеевке привлекли 260 человек и 60 единиц техники. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

Непосредственную координацию мерами и руководство работами осуществляет Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который работает в круглосуточном режиме.

Так, всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечено 260 чел. и 60 ед. техники, в том числе от ГосЧС - 100 чел. и 32 ед. техники

"За прошедшие сутки с Авдеевской городской больницы перевезено в центральную районную больницу города Константиновка 15 тяжелобольных. Осуществлено эвакуацию 20 стариков из дома престарелых в г. Белецкое Добропольского района. 1 февраля начато перевозки 175 человек, из них 88 детей, в Святогорск, в оздоровительные комплексы "Жемчужина Донетчины" и "Изумрудный городок", - сообщили в ГосЧС.

Также сообщается, что в пункты обогрева обратилось более 2 тысяч человек, из них 600 человек пожилого возраста и 180 детей.

Организовано круглосуточную работу "горячей линии" по номеру 101, а также определены контактные телефоны штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций (095-215-10-03 и 062-36-315-44).

Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

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