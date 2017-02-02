В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух, ведуться обстріли

Очевидці повідомляють про потужні обстріли окупованого Донецька.

Також зазначають про вибух і стовп вогню в районі Мотелю. По вул. Токмацька, 8, приватний будинок знищений повністю, двоє поранених.

[18+] Молния: Донецк под огнем ВСУ, есть жертвы https://t.co/KjkSx1Ha98 с помощью @YouTube