В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух, ведуться обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В окупованому бойовиками “ДНР” Донецьку увечері 2 лютого прогримів потужний вибух. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж, передає УНН.
Очевидці повідомляють про потужні обстріли окупованого Донецька.
Також зазначають про вибух і стовп вогню в районі Мотелю. По вул. Токмацька, 8, приватний будинок знищений повністю, двоє поранених.
[18+] Молния: Донецк под огнем ВСУ, есть жертвы https://t.co/KjkSx1Ha98 с помощью @YouTube— Donetskiy earthman (@DonetskiYa) 2 февраля 2017 г.