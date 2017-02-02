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З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та восьмеро поранено

З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та восьмеро поранено

Київ • УНН

 • 9551 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. З 29 січня і до сьогодні до поліції надійшла інформація про одного загиблого і вісьмох поранених в Авдіївці. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

“З 29 січня по теперішній час до поліції надійшли повідомлення про те, що загинула 1 людина, поранено 8 мирних мешканців”, — повідомили у поліції.

За інформацією правоохоронців, пошкоджено 46 будівель, з яких 6 квартир та 40 приватних будинків.

“Насправді руйнувань значно більше, зараз поліцейські працюють над ретельним документуванням наслідків кожного теракту”, — додали у прес-службі.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.

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