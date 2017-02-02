С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. С 29 января и до сегодня в полицию поступила информация об одном погибшем и восьми раненых в Авдеевке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб 1 человек, ранены 8 мирных жителей", - сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, повреждены 46 зданий, из которых 6 квартир и 40 частных домов.
"На самом деле разрушений гораздо больше, сейчас полицейские работают над тщательным документированием последствий каждого теракта", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало беспокойство в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.
Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.
Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.