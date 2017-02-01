Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. З 29 січня і до сьогодні до поліції надійшла інформація про одного загиблого і сімох поранених в Авдіївці. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.
"З 29 січня по теперішній час до поліції надійшли повідомлення про те, що загинула 1 людина, поранено 7 мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, у місті пошкоджено 42 будівлі, з яких 6 квартир та 36 приватних будинків.
Остаточна інформація буде надана після ретельного документування всіх фактів терактів, додали у поліції.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
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Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
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