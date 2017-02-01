Бойовики обстріляли бригаду електромонтажників в районі Авдіївки - голова Донецької ВЦА (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики порушили оголошений ржим припинення вогню і обстріляли бригаду електромонтажників в районі Авдіївки. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Російські бойовики щойно порушили режим тиші біля Авдіївки. Рашисти розпочали хаотичну стрілянину по бригаді електромонтажників", - повідомив П.Жебрівський.
З його слів, працівники змушені були залягти, рятуючись від вистрілів.
"Ремонтники не дійшли орієнтовно 300 метрів до місця можливого пориву ЛЕП", - додав він.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.
Раніше бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці.
Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.