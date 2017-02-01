Боевики обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки - глава Донецкой ВГА (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики нарушили объявленный режим прекращения огня и обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Российские боевики только что нарушили режим тишины возле Авдеевки. Рашисты начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников", - сообщил П.Жебривский.
По его словам, работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов.
"Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного разрыва ЛЭП", - добавил он.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.
Ранее бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.