Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. С 29 января и до сих пор в полицию поступила информация об одном погибшем и семерых раненых в Авдеевке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб 1 человек, ранено 7 мирных жителей", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в городе повреждены 42 здания, из которых 6 квартир и 36 частных домов.
Окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов, добавили в полиции.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в ОЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.
Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.