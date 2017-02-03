Підполковника служби з НС Д.Трєтєйкіна досі оперують
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Важко пораненого підполковника служби з надзвичайних ситуацій Дмитра Трєтєйкіна досі оперують. Про це повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов у Facebook, передає УНН.
“Діма помер. Герої вмирають теж.” — Це я написав годину тому, коли з двох джерел інформації я дізнався, що Діма загинув," — повідомив він.
Проте М.Магомедов додав, тільки що в лікарні сказали що його ще оперують.
Раніше повідомлялось, що водій ДСНС Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки.
Також британського фотографа із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, крім того, загинули два мирних жителя.