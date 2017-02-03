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Подполковника службы по ЧС Д.Третейкина до сих пор оперируют

Киев • УНН

 • 9408 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Тяжело раненого подполковника службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Третейкина до сих пор оперируют. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в Facebook, передает УНН.

Подполковника службы по ЧС Д.Третейкина до сих пор оперируют

"Дима умер. Герои умирают тоже. "- Это я написал час назад, когда из двух источников информации я узнал, что Дима погиб", - сообщил он.

Однако М.Магомедов добавил, только что в больнице сказали что его еще оперируют.

Ранее сообщалось, что водитель ГСЧС Сергей Горбень погиб во время обстрела боевиками Авдеевки.

Также британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли два мирных жителя.

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