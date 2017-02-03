Британського фотографа із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами населеного пункту Авдіївка 2 лютого постраждав британський фотограф Крістофер Нунн. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, інформує УНН-Центр.
Як повідомили у штабі, із травмою лівого ока його евакуювали до 66-го військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова міста Дніпро для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Нагадаємо, в окупованому бойовиками “ДНР” Донецьку увечері 2 лютого прогримів потужний вибух, велися обстріли.
Також, помер підполковник служби з НС Дмитро Трєтєйкін від отриманих поранень та водій ДСНС Сергій Горбень під час обстрілу бойовиками Авдіївки.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.