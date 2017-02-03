Британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В результате обстрела российско-оккупационными войсками населенного пункта Авдеевка 2 февраля пострадал британский фотограф Кристофер Нунн. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует УНН-Центр.
Как сообщили в штабе, с травмой левого глаза его эвакуировали в 66-й военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова города Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Напомним, в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке вечером 2 февраля прогремел мощный взрыв, велись обстрелы.
Также, умер подполковник службы по ЧС Дмитрий Третейкин от полученных ранений и водитель ГСЧС Сергей Горбень во время обстрела боевиками Авдеевки.
"В связи с распространением отдельными Интернет-ресурсами информации о якобы проведенных украинскими войсками обстрелов города Донецк Пресс-центр штаба АТО заявляет, что указанная информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией", - отметили в сообщении.
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Так, Вооруженные Силы Украины не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам.
Также в штабе добавили, что распространение таких слухов имеет только одну цель - вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным Силам Украины.
Напомним, пользователи соцсетей сообщили, что в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке вечером 2 февраля прогремел мощный взрыв, велись обстрелы.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, число жертв возросло до двух мирных жителей.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтеров обстреляли.