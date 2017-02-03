С.Кабакаєв: бойовики цілеспрямовано б'ють по мирному населенню
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За останні годину терористи 7 разів відкривали вогонь з РСЗВ Град, машини перебувають в Донецьку і обстріл йде з околиць міста. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав координатор проекту “Стоп Террор” Семен Кабакаєв, передає УНН.
“Вогневі точки постійно змінюються, бойовики цілеспрямовано б’ють по мирному населенню. Обстріли позицій ВСУ тривають з 152мм артилерії і РСЗВ,” — написав він.
Також бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, кількість жертв зросла до двох мирних жителів.
Нагадаємо, в окупованому бойовиками “ДНР” Донецьку увечері 2 лютого прогримів потужний вибух.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та вісьмох поранено.