В Bellingcat установили откуда боевики обстреливают позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Международная группа расследователей Bellingcat совместно с Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала отчет, в котором доказывает, что боевики обстреливают позиции украинских военных из жилых районов оккупированного Донецка, передает УНН.
Так, пользователи соцсетей регулярно сообщают, что боевики ведут огонь по позициям сил АТО с "Градов", находясь вблизи объездной дороги, где расположен гипермаркет "Ашан", жилые районы и онкологическая больница.
Расследователи обнаружили в соцсетях шесть различных видео (опубликовано 31 января и 1 февраля), на которых видно пуск "Градов" из Донецка. О том, что РСЗО находятся вблизи гипермаркета и жилых районах свидетельствует геолокации видео.
По мнению экспертов, любая украинская контратака, призванная подавить огонь РСЗО, автоматически подвергла бы риску жизнь гражданских лиц, проживающих в этом районе. "Для пусков наверное использовались реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", шасси которых позволяют машинам передвигаться по бездорожью. Таким образом, вполне можно было использовать место пуска. Однако неоднократное использование места пуска в 200 метрах к востоку от гипермаркета "Ашан" ясно указывает на то, что эта местность была выбрана специально, а жизнь гражданских лиц были преднамеренно подвержены риску.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке , кроме того, погибли два мирных жителя.
В свою очередь, в оккупированном Донецке сообщили, о мощный взрыв .
Ранее отмечалось, что водитель ГСЧС Сергей Горбень погиб во время обстрела боевиками Авдеевки. Подполковника службы по ЧС Д.Третейкина до сих пор оперируют.
Напомним, британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова у него есть угроза потери глаза.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли два мирных жителя.
Напомним, в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке вечером 2 февраля прогремел мощный взрыв.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтеров обстреляли.