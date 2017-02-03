Боевики за сутки 114 раз обстреляли силы АТО, погибли четверо военных - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 114 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Сообщают о гибели четырех военных, кроме того, 17 ранены.
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"На Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому - 122 миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному, и Песках - минометы различных калибров ", - указали в пресс-центре АТО.
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"На Мариупольском направлении по нашим позициям в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки огонь вели РСЗО БМ021 Град. 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыке. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяное боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополь огонь вели снайперы", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Луганском направлении - с 152 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. С гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке.