ЗСУ не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам, зокрема Донецьк - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прес-центр штабу АТО спростував інформацію про нібито проведені українськими військами обстріли міста Донецьк, передає УНН.
“У зв’язку із поширенням окремими Інтернет-ресурсами інформації про нібито проведені українськими військами обстріли міста Донецьк Прес-центр штабу АТО заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності та є спланованою провокацією,” — зазначили в повідомленні.
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Так, Збройні Сили України не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам.
Також у штабі додали, що поширення таких чуток має лише одну мету — викликати паніку серед мешканців Донецька та посіяти недовіру місцевого населення до Збройних Сил України.
Нагадаємо, сористувачі соцмереж повідомили, що в окупованому бойовиками “ДНР” Донецьку увечері 2 лютого прогримів потужний вибух, велися обстріли.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, кількість жертв зросла до двох мирних жителів.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.