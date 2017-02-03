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Из Авдеевки эвакуированы 200 человек - ГСЧС

Киев • УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Состоянию на 07:00 3 февраля из г. Авдеевка эвакуированы 200 человек (из них 95 детей), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Из Авдеевки эвакуированы 200 человек - ГСЧС

"По состоянию на 7 ч. 3 февраля из г.Авдеевка эвакуированы 200 человек (из них 95 детей)", - говорится в сообщении.

Всего к аварийно восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 единиц техники.

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Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке , кроме того, погибли два мирных жителя.

В свою очередь, в оккупированном Донецке сообщили, о мощный взрыв .

Ранее отмечалось, что водитель ГСЧС Сергей Горбень погиб во время обстрела боевиками Авдеевки. Подполковника службы по ЧС Д.Третейкина до сих пор оперируют.

Напомним, британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова у него есть угроза потери глаза.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли два мирных жителя.

Напомним, в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке вечером 2 февраля прогремел мощный взрыв.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтеров обстреляли.

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